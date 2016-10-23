17:01 | ТЕННИС — WTA

Кербер стартовала с победы на Итоговом турнире в Сингапуре

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Немка Ангелик Кербер одержала победу в первом для себя матче Итогового турнира WTA, проходящего в Сингапуре. Первая ракетка мира в трех сетах одолела Доминику Цибулкову из Словакии. Напомним, что обе теннисистки выступают в Красной группе, куда также в ходе жеребьевки попали румынка Симона Халеп и американка Мэдисон Кис.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Красная группа 

Кербер (Германия, 1) - Цибулкова (Словакия, 7) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

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