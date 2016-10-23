Кербер стартовала с победы на Итоговом турнире в Сингапуре

Немка Ангелик Кербер одержала победу в первом для себя матче Итогового турнира WTA, проходящего в Сингапуре. Первая ракетка мира в трех сетах одолела Доминику Цибулкову из Словакии. Напомним, что обе теннисистки выступают в Красной группе, куда также в ходе жеребьевки попали румынка Симона Халеп и американка Мэдисон Кис.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Кербер (Германия, 1) - Цибулкова (Словакия, 7) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:3