Кербер стартовала с победы на Итоговом турнире в Сингапуре

Немка Ангелик Кербер одержала победу в первом для себя матче Итогового турнира WTA, проходящего в Сингапуре. Первая ракетка мира в трех сетах одолела Доминику Цибулкову из Словакии. Напомним, что обе теннисистки выступают в Красной группе, куда также в ходе жеребьевки попали румынка Симона Халеп и американка Мэдисон Кис.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Кербер (Германия, 1) - Цибулкова (Словакия, 7) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:3