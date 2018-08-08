Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале, где встретится с Шараповой

Россиянка Дарья Касаткина​ вышла во второй круг турнира в Монреале. В трех сетах она переиграла Марию Саккари из Греции.

Во втором круге Касаткиной предстоит сыграть с соотечественницей Марией Шараповой. Матч состоится 8 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 4:6, 6:1