Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале, где встретится с Шараповой

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале. В трех сетах она переиграла Марию Саккари из Греции.
Во втором круге Касаткиной предстоит сыграть с соотечественницей Марией Шараповой. Матч состоится 8 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 12) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 4:6, 6:1
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