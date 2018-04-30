Касаткина опустилась на десятое место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 30 апреля, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В десятке лучших произошли изменения: чешка Каролина Плишкова, выиграв турнир в Штутгарте, поднялась с десятой на пятую позицию в рейтинге, сдвинув россиянку Дарью Касаткину с девятого на десятое место.

Первую позицию удерживает Каролин Возняцки. Теперь в Топ-100 вошла и россиянка Анастасия Павлюченкова, совершившая рывок со 135-й на 93-ю строчку

Чемпионская гонка WTA

Положение на 30 апреля:

1 (1). Возняцки (Дания) – 2820 очков,

2 (2). Халеп (Румыния) – 2485,

3 (3). Кербер (Германия) – 2110,

4 (4). Свитолина (Украина) – 1855,

5 (10). Плишкова (Чехия) – 1720,

6 (5). Квитова (Чехия) – 1622,

7 (6). Осака (Япония) – 1521,

8 (7). Мертенс (Бельгия) – 1476,

9 (8). Мугуруса (Испания) – 1352,

10 (9). КАСАТКИНА (Россия) – 1324…

46 (44). БЛИНКОВА (Россия) – 438…

67 (61). ВЕСНИНА (Россия) – 357…

78 (71). МАКАРОВА (Россия) – 306…

92 (85). ШАРАПОВА(Россия) – 252…

93 (135). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 248...

98 (88). ЖУК (Россия) – 236.