Касаткина обыграла Севастову на турнире в Истборне

Россиянка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Истборне обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:4, 6:4. Также в следующий круг вышли Елена Остапенко из Латвии и Агнешка Радванска из Польши.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) – Анастасия Севастова (Латвия, 11) – 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 5) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:1, 6:2

Агнешка Радванска (Польша) – Петра Квитова (Чехия, 3) – 0:0 отказ 2-го игрока