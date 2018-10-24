Касаткина - об эмоциональных речах тренера: "Не знаю каким образом, но это работает"

Дарья Касаткина прокомментировала манеру поведения своего тренера Филиппа Дехаса. После его эмоциональных речей россиянке несколько раз удавалось собраться и одержать победу.

Так было и в финале "ВТБ Кубка Кремля", когда теннисистка, проигрывала со счетом 1:4, но сумела совершть камбек в решающем сете.

- Не знаю каким образом, но это работает, - приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной. - На турнире в Москве это было и в финале, и во втором круге против Корне. У меня теперь есть прозвище - русская стена, меня все так зовут. Мне оно очень нравится. Это хорошее, очень сильное прозвище.

В финале "ВТБ Кубок Кремля" 21-летняя спортсменка обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.