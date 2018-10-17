Каррера остался в восторге от Касаткиной

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил игру второго круга "ВТБ Кубка Кремля" между француженкой Ализе Корне и россиянкой Дарьей Касаткиной (6:3, 5:7, 4:6). Турнир проходит в Москве в СК "Олимпийский".

- Отличный матч! Отличная победа! Отлично, Дарья!, - написал Каррера в Инстаграме, добавив эмодзи большой палец вверх, российский флаг, красный и белые шары.

Евгений Кафельников: "После беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер"

"Хватит уже говорить о "Спартаке". Кафельников и Каррера на "ВТБ Кубке Кремля"