Евгений Кафельников: "После беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал встречу с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

- После сегодняшней беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер, - написал Кафельников в Твиттере.

После сегодняшней беседы с Массимо,убедился на 1000000000%- он НАШ 🔴⚪️тренер👊 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 17 октября 2018 г.

Ранее стало известно, Кафельников и Каррера пришли в СК "Олимпийский" на "ВТБ Кубок Кремля".