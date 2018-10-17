21:28 17 октября | Футбол — РПЛ

Евгений Кафельников: "После беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер"

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Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал встречу с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

- После сегодняшней беседы с Кареррой убедился на 1000000000 процентов, что он наш тренер, - написал Кафельников в Твиттере.

 

Ранее стало известно, Кафельников и Каррера пришли в СК "Олимпийский" на "ВТБ Кубок Кремля".

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