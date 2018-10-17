"Хватит уже говорить о "Спартаке". Кафельников и Каррера на "ВТБ Кубке Кремля"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и экс-первая ракетка мира, известный болельщик красно-белых Евгений Кафельников пришли в СК "Олимпийский" на "ВТБ Кубок Кремля". В эти минуты проходит встреча второго круга турнира между француженкой Ализе Корне и россиянкой Дарьей Касаткиной.

- Массимо, Евгений, хватит уже говорить о "Спартаке"! Мы пришли на теннис смотреть!, - написал в Твиттере известный агент Марко Трабукки, опубликовав фотографию Карреры и Кафельникова.