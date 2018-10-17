Дарья Касаткина: "С Павлюченковой мы только здесь и играем"

Дарья Касаткина во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" переиграла Ализе Корне – 3:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 23 минуты. В четвертьфинале она встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

– Корне известна своим импульсивным поведением на корте. Заметили, когда она стала очень сильно нервничать?

– Я стараюсь вообще не обращать внимания на такие вещи. Потому что все по-разному реагируют. На кого-то это может вообще не повлиять. Я стараюсь не смотреть на соперницу, а сконцентрироваться на себе и на своей игре.

– Что думаете об очередной, третьей по счету, встрече с Анастасией Павлюченковой на "ВТБ Кубке Кремля"?

– Мы только здесь и играем (улыбается). Я буду играть с ней в третий раз на "Кубке Кремля", из пяти в которых я участвовала. Мне кажется, не будет ничего нового. Просто выйдем и будем играть.

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