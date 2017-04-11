Дарья Касаткина: "Очень рада, что удалось выиграть турнир WTA с первой попытки"

Российская теннисистка Дарья Касаткина отметила, что финал турнира WTA в Чарльстоне против латвийки Елены Остапенко был для нее сложным с психологической точки зрения. По словам спортсменки, тяжело играть против соперников, которым ранее проигрывал матчи.

- Спасибо за поздравление. Очень рада, что удалось победить с первой попытки, с первого финала, - заявила Касаткина в эфире "Все на матч". - Мы с командой старались. Начало сезона сложилось неудачно, но первый турнир на грунте я выиграла.

Матч с Остапенко был сложным психологически, потому что тяжело играть против своей ровесницы, которой раньше проиграла два матча. Но мы с тренером провели хорошую психологическую подготовку и тактическую работу. Сейчас хочу вернуться в Москву и сыграть за Россию на Кубке Федераций.