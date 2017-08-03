Андрей Ольховский: "Не думаю, что Шарапова психологически сломается после череды этих травм"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте, тренер сборной России Андрей Ольховский считает, что Мария Шарапова способна вернуться на высокие места в мировом рейтинге, несмотря на травму, полученную на турнире в Стэнфорде.

-Травма Шараповой – это просто неудачное стечение обстоятельств, – сказал Ольховский. – Когда выходишь играть на турнире после тренировок – это совсем другая психологическая и физическая нагрузка. Наверное, это сказалось. Да и Мария сказала, что не хочет усугублять травму. Но сложно рассуждать, не зная, насколько серьезна травма.

– Мария будет сломлена из-за череды неудачных обстоятельств?

– Не думаю.

– Верите, что она способна вернуться на высокие места в рейтинге WTA?

– Если восстановится, то стоит ожидать громких побед и возвращения на высокие позиции. (Ярослав СУСОВ)

Шарапова снова вне игры. Это карма?