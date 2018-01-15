Александр Медведев: "Винус Уильямс на St. Petersburg Ladies Trophy? Мы хотим, чтобы оставался шанс для Шараповой"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев не исключил возможного приглашения американской теннисистки Винус Уильямс.

При этом руководитель подчеркнул, что организаторы хотят оставить возможность для россиянки Марии Шараповой, которая участвует в розыгрыше Australian Open.

– В прошлом турнире участвовала Винус Уильямс. Нет желания пригласить ее снова?

– Винус проиграла в первом же матче Australian Open, но мы хотим, чтобы оставался шанс пригласить Марию Шарапову, – сказал Медведев. – Мы держим этот шанс в кулачке. Все может повернуться по-разному. (Сергей ЯРЕМЕНКО)