В Федерации тенниса России не знают о решении Шараповой

В пресс-службе Федерации тенниса России и ВТБ Кубка Кремля не подтвердили "СЭ" информацию журналиста New York Times Бена Ротерберга, который сообщил, что российская теннисистка Мария Шарапова больше не выступит в нынешнем году.

- У нас нет такой информации. Не можем ничего прокомментировать, потому что официальной информации нет, - сказали в пресс-службе.

Робенберг сообщил, что 31-летняя Шарапова не выступит в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и набраться сил перед стартом сезона-2019.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что 31-летняя Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 13 по 21 октября. (Игорь Новиков)

Все о теннисе - здесь