Сколько допинг-проб сдала Шарапова в 2017 году? Данные ITF

Международная теннисная федерация опубликовала данные о допинг-тестировании теннисистов за 2017 год. Первая ракетка России Светлана Кузнецова сдала в соревновательный период от четырех до шести тестов, во внесоревновательный - не меньше семи. Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис в апреле прошлого года после дисквалификации за употребление мельдония, сдала от одного до трех тестов, а также не меньше семи - во внесоревновательный период.

Более полные данные по всем теннисистам доступны в документе по ссылке.