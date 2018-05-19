Серена Уильямс посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Видео

Американская теннисистка Серена Уильямс вместе с супругом Алексисом Оганяном прибыла на церемонию бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Yes, @serenawilliams #RoyalWedding2018 #ourblackprincess pic.twitter.com/dg35VouwxL– Julianne B. (@thejulianneb) 19 мая 2018 г.
Начало церемонии запланировано на 14.00, на данный момент происходят последние приготовления. Ранее на место проведения церемонии прибыл Дэвид Бекхэм с супругой Викторией. Бракосочетание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке (Великобритания).
Serena Williams - with husband Alexis Ohanian - is the latest star to be spotted at St George's Chapel in Windsor #RoyalWedding pic.twitter.com/ERZEqAlkpi– ITV News (@itvnews) 19 мая 2018 г.
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denislevin
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