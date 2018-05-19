13:05 | Теннис

Серена Уильямс посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Видео

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Американская теннисистка Серена Уильямс вместе с супругом Алексисом Оганяном прибыла на церемонию бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Начало церемонии запланировано на 14.00, на данный момент происходят последние приготовления. Ранее на место проведения церемонии прибыл Дэвид Бекхэм с супругой Викторией. Бракосочетание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке (Великобритания).

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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