Серена Уильямс посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Видео

Американская теннисистка Серена Уильямс вместе с супругом Алексисом Оганяном прибыла на церемонию бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Начало церемонии запланировано на 14.00, на данный момент происходят последние приготовления. Ранее на место проведения церемонии прибыл Дэвид Бекхэм с супругой Викторией. Бракосочетание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке (Великобритания).