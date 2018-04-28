Серена Уильямс: "Цириак позволил себе некрасивые и сексистские слова, я поговорю с ним"

Многократная победительница турниров серии "Большого шлема" Серена Уильямс заявила, что поговорит с бывшим теннисистом Ионом Цириаком, который обратил внимание на ее вес и возраст. Также Цириак сказал, что хотел бы видеть на корте новых теннисисток, желательно похожих на Штеффи Граф.

– Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. После моего ухода из WТА женский теннис не закончится, – цитирует New York Times младшую Уильямс. – Но Цириак позволил себе некрасивые и сексистские слова, поэтому я обязательно поговорю с ним. Возможно, он просто невежественный человек.