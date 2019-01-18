"Полюбила каждую минуту этой битвы". Шарапова – о победе над Возняцки

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки (6:4, 4:6, 6:3) в матче третьего круга одиночного разряда на турнире Australian Open и вышла в 1/8 финала состязания, прокомментировала событие в своем Твиттере.

Следующей соперницей Шараповой по 1/8 финала турнира в Австралии станет австралийка Эшли Барти.

– Полюбила каждую минуту сегодняшней битвы. 4-й тур, – подписала фотографию в Твиттере Шарапова.

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