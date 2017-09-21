Надаль и Федерер впервые в карьере сыграют в паре

Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер сыграют друг с другом в паре на коммерческом турнире Laver Cup в Праге. Это произойдет впервые в карьере теннисистов.

Отметим, что спортсмены также выступят в одиночном разряде.

– Я с удовольствием сыграю вместе с Рафой и посмотрю, как его форхэнд уничтожает соперника на противоположной стороне сетки, – приводит As слова Федерера. – Я уверен, что толпа будет просто в восторге от такого матча, только поэтому будет потрясающе провести такую встречу.

Напомним, что в этом сезоне Надаль победил на US Open и Roland Garros, а Федерер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Добавим, что испанец располагается на первой строчке в рейтинге ATP, швейцарец – на второй.