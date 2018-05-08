Кристина Младенович — о матче с Шараповой: "Она постарается играть агрессивно, чтобы я не могла найти свой ритм"

Француженка Кристина Младенович отметила, что не ожидает легкого матча с Марией Шараповой в третьем раунде турнира в Мадриде. Встреча теннисисток пройдет 9 мая.

– Конечно, я ожидаю сложного матча, – приводит официальный сайт WTA слова Младенович. – Примерно такого, как в Штутгарте. Та игра проходила в зале в высоком темпе. Уверена, что Мария будет стараться проводить розыгрыши как можно короче, потому что знает, что мне нравится долгий обмен ударами на грунте. Уверена, что она постарается играть агрессивно на подаче и приеме, чтобы я не могла найти свой ритм. При этом она может как выполнить удар навылет, так и совершить невынужденную ошибку.

В предыдущем круге француженка в трех сетах переиграла китаянку Чжан Шуай (6:4, 4:6, 6:3).