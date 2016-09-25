Александр Зверев: "Приятно выиграть первый титул в России. Мой папа играл за эту страну"

Немецкий теннисист Александр Зверев, который в финале St. Petersburg Open переиграл Стэна Вавринку, отметил, что эта победа стала особенной для него, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей Яременко.

– Турнир был сильный. Мощный состав участников. По пути к титулу я обыграл двух соперников из топ-10, обыграл Стэна, победителя US Open. Это особенный момент для меня.

– Ваш соперник считался явным фаворитом. Вам было комфортно в такой ситуации?

– Когда выходишь на корт, ты должен забыть, кто играет против тебя, что он сделал до этого. Надо концентрироваться на себе. В этой игре я сделал это хорошо

– Приятно, что выиграли первый турнир в карьере в России?

– Без вопросов. Мои родители отсюда, папа играл на Кубок Дэвиса за эту страну. Это важно для меня

– Отец помогал сегодня?

– Он помогает мне в каждом матче, но в этом помогал не больше, чем обычно

– Как вас поздравили брат и отец?

– У меня есть видео с поздравлениями на телефоне, но я не могу вам его показать (смеется). Все счастливы, ведь это первый титул в нашей семье. Папа был очень рад, хоть он это и старается не показывать.