Веснина и Соарес – в полуфинале Уимблдона в миксте

Россиянка Елена Веснина и Бруну Соарес из Бразилии пробились в полуфинал Уимблдона в миксте. В четвертьфинале они в двух сетах обыграли американку Николь Меличар и немца Андре Бегеманна. Следующие соперники Весниной и Соареса определятся в дуэли канадки Габриэлы Дабровски и Рохана Бопанна из Индии с британкой Хизер Уотсон и финном Хенри Континеном.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

ВЕСНИНА/Соарес (Россия/Бразилия, 2) – Меличар/Бегеманн (США/Германия) – 7:5, 6:4