Макарова и Веснина – в четвертьфинале парного Australian Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина преодолели третий круг в парном разряде Australian Open. Они взяли верх над швейцаркой Викторией Голубич и чешкой Кристиной Плишковой – 7:6 (7:5), 2:6, 6:2. Соперницами пары из России по четвертьфиналу будут Андреа Главачкова (Чехия) и Пэн Шуай (Китай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 3) – Голубич/Плишкова Кр. (Швейцария/Чехия) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:2