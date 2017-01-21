Конта сыграет с Макаровой в четвертом круге

Британка Джоанна Конта вышла в четвертый круг турнира "Большого шлема", проходящего в Мельбурне. Сегодня она в двух сетах переиграла Каролин Возняцки из Дании.
Следующей соперницей Конты будет россиянка Екатерина Макарова, которая ранее победила Доминику Цибулкову из Словакии – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Конта (Великобритания, 9) - Возняцки (Дания, 17) - 6:3, 6:1
Айртон
Джоанна хороша.) Должна выносить макара без вопросов.)
09:24