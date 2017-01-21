09:13 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Конта сыграет с Макаровой в четвертом круге

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Британка Джоанна Конта вышла в четвертый круг турнира "Большого шлема", проходящего в Мельбурне. Сегодня она в двух сетах переиграла Каролин Возняцки из Дании.

Следующей соперницей Конты будет россиянка Екатерина Макарова, которая ранее победила Доминику Цибулкову из Словакии – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Конта (Великобритания, 9) - Возняцки (Дания, 17) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Джоанна хороша.) Должна выносить макара без вопросов.)

09:24

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