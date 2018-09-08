Кеи Нишикори: "Джокович был хорош во всех компонентах игры"

Японец Кеи Нишикори признался, что устал в полуфинальном матче US Open с Новаком Джоковичем. Он проиграл сербу со счетом 3:6, 4:6, 2:6.

– Джокович был хорош во всех компонентах игры, – цитирует AFP Нишикори. – Новак играл агрессивно. А мне просто не хватило энергии, чтобы не отставать. Я устал после предыдущих матчей. Пытался сделать все, но он был слишком силен. Джокович не дарит очков, не совершает ошибок. Он грандиозно играл. Но для меня это был хороший турнир. Предыдущие матчи я провел хорошо, победил сильных соперников. Рад, что дошел до полуфинала.