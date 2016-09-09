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Каролина Плишкова: "В финал US Open выходишь не каждый день"

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Чешка Каролина Плишкова, переигравшая в полуфинальном матче US Open американку Серену Уильямс, выразила удовлетворение результатом встречи. В финале она сыграет против Ангелик Кербер.

– Я всегда мечтала завоевать титул, выйти в полуфинал, финал, – приводит официальный сайт WTA слова Плишковой. – Эта победа – большой результат для меня, но это не значит, что я остановилась. Осталось сделать еще один шаг. Сделаю все, чтобы победить. Я счастлива. Не каждый день играет против Серены Уильямс на центральном корте в Нью-Йорке, не каждый день выходишь в финал US Open.

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