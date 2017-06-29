Хачанов потренировался с Дель Потро на Уимблдоне

Первая ракетка России Карен Хачанов в преддверии Уимблдона провел совместную тренировку с Хуаном Мартином Дель Потро. Россиянин не скрывает, что симпатизирует игре аргентинца и даже называет его своим кумиром.

"Хорошо потренировались с Дель Потро на Уимблдоне сегодня", – написал Хачанов в своем Твиттере.

Жеребьевка третьего в сезоне турнира "Большого шлема" состоится в пятницу. 21-летний россиянин впервые "посеян" на мэйджоре – под 30-м номером. Дель Потро, в свою очередь, получил 29-й номер "посева".