Гарбинье Мугуруса: "Ван Уйтванк сыграла хорошо, матч выскользнул из моих рук"

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от бельгийки Элисон Ван Уйтванк (7:5, 2:6, 1:6) во втором раунде Уимблдона. В прошлом году испанка выиграла турнир.

- Она сыграла отлично. Она много рисковала, и это сработало. Я думаю, что я не сыграла на своем уровне. Это также помогло ей проявить себя, - цитирует теннисистку официальный сайт турнира. - Это грустно, потому что я хотела пройти дальше. Но она сыграла великолепно. Я хотела бы, чтобы у меня лучше получалось справляться с ее ударами. Было сложно играть, когда у твоего соперника отличный день, а у тебя матч выскальзывает из рук. Но на траве играть непросто. Она хорошо играет на этом покрытии.

Для 24-летней Ван Уйтванк это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10, она впервые вышла в третий круг Уимблдона.