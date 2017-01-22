Энди Маррэй: "Я знаю, как возвращаться в число сильнейших после досадных поражений"

Британский теннисист Энди Маррэй после поражения в матче 1/8 финала Australian Open от немца Миши Зверева (5:7, 7:5, 2:6, 4:6) отметил, что неудача в четвертом круге турнира является для него серьезным разочарованием. По словам первой ракетки мира, он постарается как можно скорее оправиться от досадного поражения.

– Поражение в 1/8 финала Australian Open – для меня большое разочарование, – приводит пресс-служба турнира слова Маррэя. – Вылет на этой стадии турнира в Австралии является для меня самым ранним завершением выступления за длительный отрезок времени. Ранее я уже терпел досадные поражения в своей профессиональной карьере, и всякий раз я возвращался в число лучших теннисистов мира. Уверен, сумею оправиться от неудачи и сейчас. Постараюсь вернуться как можно скорее.