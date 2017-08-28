Донской - во втором круге US Open

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Он выиграл у австрийца Андреаса Хайдер-Маурера первый сет, вел 5:1 во втором, и соперник отказался от продолжения борьбы. Во втором круге Донской сыграет с победителем матча между представляющим Казахстан Михаилом Кукушкиным и испанцем Давидом Феррером.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ДОНСКОЙ (Россия) – Хайдер-Маурер (Австрия) – 7:6 (7:3), 5:1 отказ

Карреньо Буста (Испания, 12) – Кинг (США, Q) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Эдмунд (Великобритания) – Хаасе (Голландия, 32) – 6:3, 7:5, 6:3

Майер Ф. (Германия) – Дутра Силва (Бразилия) – 7:5, 0:6, 6:3, 6:4

Джонсон (США) – Альмагро (Испания) – 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)