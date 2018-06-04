Борис Собкин: "Безвыигрышная серия Шараповой в матчах с Сереной не имеет значения"

Известный тренер Борис Собкин накануне встречи четвертого круга "Ролан Гаррос"-2018 между Марией Шараповой и Сереной Уильямс выразил надежду, что россиянке удастся одержать победу. Уильямс выиграла у Шараповой 18 последних матчей подряд.

– Я пару раз видел, как Маша тренируется на соседнем корте, ее настрой, горящие глаза, и очень надеюсь, что ей удастся справиться с Сереной, - сказал Собкин. - Трудно сказать, насколько важным будет психологический фактор, связанный с безвыигрышной серией Шараповой. Статистика – вещь такая, особенно в женском теннисе. Тут все будет зависеть от того, как спортсменки себя будут чувствовать. Не преувеличивал бы значение этой серии.

– Что думаете о форме Уильямс?

– Серена сейчас не та, что была, но совсем не плоха. Учитывая, что грунт – не самое любимое ее покрытие, она неплохо двигается. Конечно, она не на том уровне, что до беременности, но при этом безусловно выше среднего. По тому, что я видел, шансы у них примерно равные. (Антон БАБОШИН)

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