Анна Чакветадзе: "В финале у Федерера будет небольшое преимущество над Надалем"

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказала мнение о том, что Роджер Федерер будет иметь небольшое преимущество над Рафаэлем Надалем в финале Australian Open. По словам россиянки, у швейцарца больше времени для восстановления. Напомним, сегодня Надаль в полуфинале турнира обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).

– Думаю, что преимущество будет у Роджера, – приводит "Р-Спорт" слова Чакветадзе. – Он два дня перед финалом будет отдыхать, а у Надаля только один день на восстановление, хотя он потратил почти пять часов в матче с Григором Димитровым. Надаль выложился полностью, и накал матча был таким, что ему нельзя было расслабиться.

Что касается игры, то Федерер лучше оснащен технически. У него лучше подача, он умеет лучше играть с лета. Явных слабостей у него нет. Надаль выигрывает за счет сумасшедшей работы ног, за счет выносливости и за счет своего характера. В полуфинале он вытащил матч за счет того, что бился до последнего. Без характера он бы проиграл.