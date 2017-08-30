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Анна Чакветадзе: "Победой над Халеп Шарапова показала, что может выиграть US Open"


Полуфиналистка Открытого чемпионата США-2007 Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" отметила, что уровень Тимеа Бабош, следующей соперницы Марии Шараповой на US Open, значительно ниже, чем у Симоны Халеп, которую россиянка обыграла в первом круге. По ее словам, Шараповой все равно не стоит расслабляться перед этим поединком.

– В матче против Тимеа Бабош Шарапова будет фавориткой?

– Бабош играет в схожем стиле, только уровень у нее значительно ниже. Не думаю, что Мария расслабится. Она прекрасно понимает, какова цена успеха, так долго к этому шла, никак не могла найти свой уровень после дисквалификации. Поскольку она обыграла в первом же круге "сеяную" спортсменку, сетка у нее будет относительно несложная. По крайней мере, до конца первой недели. Не хочется забегать вперед, пусть Маша на каждый матч настраивается, как на поединок с Симоной.

– Верите в то, что Шарапова может выиграть этот US Open?

– Претенденток на победу в турнире довольно много, и не хотелось бы говорить так, будто Маша уже в финале или полуфинале. Но своей победой над Халеп Шарапова дала понять, что может это сделать. (Мария МАРКОВА)

Полное интервью Анны Чакветадзе

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