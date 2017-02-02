Виктор Янчук: "Матч Кубка Дэвиса с сербами нужен теннисистам РФ для приобретения опыта"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что матч Кубка Дэвиса против сербов будет работой на перспективу для сборной России. По его словам, встреча нужна для приобретения молодыми российскими теннисистами опыта.

– Сербы – очевидные фавориты матча, – цитирует "Р-Спорт" Янчука. – Они дома играют, во-первых, да и вообще трудно противостоять заряженному на борьбу Новаку Джоковичу. Так как в российской сборной собрана молодежь, то это будет больше работа на перспективу. Речь больше идти будет о приобретении опыта нашими ребятами.

Но это нормально, это наши будни. Идет смена поколений, все это естественные процессы. Главное, чтобы молодежь показала хорошую игру, сыграла на своем уровне и немножечко прибавила, воспользовавшись возможностью сыграть против сильных соперников.

Отметим, что матч Сербия – Россия пройдет 3 - 5 февраля в Нише.