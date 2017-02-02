21:00 2 февраля | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Виктор Янчук: "Матч Кубка Дэвиса с сербами нужен теннисистам РФ для приобретения опыта"

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что матч Кубка Дэвиса против сербов будет работой на перспективу для сборной России. По его словам, встреча нужна для приобретения молодыми российскими теннисистами опыта.

– Сербы – очевидные фавориты матча, – цитирует "Р-Спорт" Янчука. – Они дома играют, во-первых, да и вообще трудно противостоять заряженному на борьбу Новаку Джоковичу. Так как в российской сборной собрана молодежь, то это будет больше работа на перспективу. Речь больше идти будет о приобретении опыта нашими ребятами.

Но это нормально, это наши будни. Идет смена поколений, все это естественные процессы. Главное, чтобы молодежь показала хорошую игру, сыграла на своем уровне и немножечко прибавила, воспользовавшись возможностью сыграть против сильных соперников.

Отметим, что матч Сербия – Россия пройдет 3 - 5 февраля в Нише.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20170202/1115773881.html

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