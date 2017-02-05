Шамиль Тарпищев: "Сейчас не выигрывать надо, а формировать команду"

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев после поражения от Сербии в матче первого круга Кубка Дэвиса – 0:3 после двух дней отметил, что не удивлен результатом, а доволен своей командой, которая продемонстрировала свой потенциал, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Во-первых, нужно поздравить сборную Сербии. У нас с этой командой такие отношения, что, находясь здесь, ощущаешь себя, как дома. Никаких вызывающих криков, ничего не мешало. Но в данном случае не это самое главное, - сказал Тарпищев на пресс-конференции. - У нас молодая команда. Медведев дебютант сборной, Хачанов провел три матча. Ясно, что у них пока нет информации, которая приходит с количеством сыгранных пятисетовых встреч. Так что результат неудивительный. Но я бы сказал ребятам спасибо. Потому что в каждом из трех проигранных матчей были бриллианты для победы. Это многое значит. Команда выглядела абсолютно боеспособной. Я считаю, что мы на правильном пути. Думаю, что при нормальной работе это команда будущего. Ни у меня, ни у ребят нет дикого расстройства от поражения. Сейчас не выигрывать надо, а формировать команду. Конечно, поражение есть поражение. Но в данном случае, оно не катастрофическое. Если Сербия выиграет Кубок Дэвиса, будем считать, что мы вторые (смеется).