Матчи Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесены на субботу

Два стартовых матча плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесены с 16 на 17 сентября, сообщет "Р-Спорт" со ссылкой на капитана российской команды Шамиля Тарпищева. Первый поединок стартует в 10.00 по московскому времени.

Стартовый поединок серии, в котором должны были встретиться Андрей Кузнецов и Александр Недовесов, должен был пройти сегодня, но трижды откладывался из-за непогоды. Также на завтра перенесена и встреча Евгения Донского и Михаила Кукушкина.