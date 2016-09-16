15:34 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Матчи Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесены на субботу

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Два стартовых матча плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесены с 16 на 17 сентября, сообщет "Р-Спорт" со ссылкой на капитана российской команды Шамиля Тарпищева. Первый поединок стартует в 10.00 по московскому времени.

Стартовый поединок серии, в котором должны были встретиться Андрей Кузнецов и Александр Недовесов, должен был пройти сегодня, но трижды откладывался из-за непогоды. Также на завтра перенесена и встреча Евгения Донского и Михаила Кукушкина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20160916/1082165459.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

тогда перенесут на май.

15:43

Vlаdimir

А если и завтра будет дождь????

15:41

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