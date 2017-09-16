Кравчук и Медведев проиграли в паре венграм в Кубке Дэвиса

Сборная Венгрии вышла вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса против России. Константин Кравчук и Даниил Медведев в паре уступили в трех сетах Аттиле Балажу и Мартону Фучовичу.

Напомним, пбедитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году. Ранее в одиночке Андрей Рублев уступил Фучовичу, а Карен Хачанов обыграл Балажа.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Венгрия – РОССИЯ – 2:1

Суббота

Балаж/Фучович – КРАВЧУК/МЕДВЕДЕВ – 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4)

Пятница

Балаж – ХАЧАНОВ – 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6

Фучович – РУБЛЕВ – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3