Кравчук и Медведев проиграли в паре венграм в Кубке Дэвиса

Сборная Венгрии вышла вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса против России. Константин Кравчук и Даниил Медведев в паре уступили в трех сетах Аттиле Балажу и Мартону Фучовичу.
Напомним, пбедитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году. Ранее в одиночке Андрей Рублев уступил Фучовичу, а Карен Хачанов обыграл Балажа.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Венгрия – РОССИЯ – 2:1
Суббота
Балаж/Фучович – КРАВЧУК/МЕДВЕДЕВ – 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4)
Пятница
Балаж – ХАЧАНОВ – 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6
Фучович – РУБЛЕВ – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3
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rusfed 2.0
Лучше б Южного в команду взяли. Он бы на зубах до финала дошел и чашку эту выгрыз
18:04
rusfed 2.0
Зато судье наверняка куча монет досталась. И необходимости платить подоходный налог нету
18:03
БигБосс
Где же поколение кафельниковых и сафиных...
18:01
alexway.67
Больно смотреть на этих бесславных ублюдков. У венгров вчера один сыграл пять сетов, другой четыре, а смотрелись свежее, чем наши недоноски. Никакого желания победить, просто отбывали номер. У Кравчука одни и те же ошибки, прием со второй подачи в аут. Не удивлюсь, если завтра наши супер игроки из топ-50 сольют венгерским ноунеймам. Потому, что они хотят победить, а нашим пох...
17:57
tryam
бездарно...
17:56
Boleijj protiv
Днище. Позор.
17:55
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Хе--Хе........... Даже транслейт не удосужилось провести ЭТО супер инет--издание!!!! Братишки---хунгары, держитесь, ОДНА победа осталась...
17:51
Бней Иегуда
Красавцы!)) Отдельные поздравы болеле венгров Томасу-бою!))
17:47