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17:44 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Кравчук и Медведев проиграли в паре венграм в Кубке Дэвиса

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Сборная Венгрии вышла вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса против России. Константин Кравчук и Даниил Медведев в паре уступили в трех сетах Аттиле Балажу и Мартону Фучовичу.

Напомним, пбедитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году. Ранее в одиночке Андрей Рублев уступил Фучовичу, а Карен Хачанов обыграл Балажа.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Венгрия – РОССИЯ – 2:1

Суббота

Балаж/Фучович – КРАВЧУК/МЕДВЕДЕВ – 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4)

Пятница

Балаж – ХАЧАНОВ – 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6

Фучович – РУБЛЕВ – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2017/16/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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rusfed 2.0

Лучше б Южного в команду взяли. Он бы на зубах до финала дошел и чашку эту выгрыз

18:04

rusfed 2.0

Зато судье наверняка куча монет досталась. И необходимости платить подоходный налог нету

18:03

БигБосс

Где же поколение кафельниковых и сафиных...

18:01

alexway.67

Больно смотреть на этих бесславных ублюдков. У венгров вчера один сыграл пять сетов, другой четыре, а смотрелись свежее, чем наши недоноски. Никакого желания победить, просто отбывали номер. У Кравчука одни и те же ошибки, прием со второй подачи в аут. Не удивлюсь, если завтра наши супер игроки из топ-50 сольют венгерским ноунеймам. Потому, что они хотят победить, а нашим пох...

17:57

tryam

бездарно...

17:56

Boleijj protiv

Днище. Позор.

17:55

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Хе--Хе........... Даже транслейт не удосужилось провести ЭТО супер инет--издание!!!! Братишки---хунгары, держитесь, ОДНА победа осталась...

17:51

Бней Иегуда

Красавцы!)) Отдельные поздравы болеле венгров Томасу-бою!))

17:47