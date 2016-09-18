16:40 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Константин Кравчук: "Мы с Рублевым иногда нервничали, потому что хотели победить"

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Россиянин Константин Кравчук после победы в паре с Андреем Рублевым над Александром Недовесовым и Андреем Голубевым в рамках поединка Кубка Дэвиса подчеркнул, что нервозность во время встречи была обусловлена желанием победить. Счет в поединке стал 2:1 в пользу России.

– Это была очень важная встреча, так как от нее зависело, кто поведет в счете в матче, – приводит официальный сайт ФТР слова Кравчука. – Мы, естественно, хотели выиграть, поэтому иногда немного нервничали. Но здорово, что все завершилось удачно для нас.

Дополнительная информация

http://www.tennis-russia.ru/news/ftr/item_11394

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