Карен Хачанов: "На тай-брейке в пятом сете не хватило везения"

Карен Хачанов после поражения от Виктора Троицки в первом поединке матча Кубка Дэвиса между Россией и Сербией, подчеркнул, что на тай-брейке пятого сета ему не хватило опыта и везения, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Россиянин проиграл тай-брейк со счетом 6:8.

– Можно ли сказать, что вам не хватило опыта?

– В чем? Я проиграл на тай-брейке пятого сета. Где-то мне не хватило везения. Плюс у меня возникли судороги. Может быть, опыта не хватило в том плане, что можно было где-то сыграть по-другому и выигрывать в какие-то моменты проще.

– Как вы вообще относитесь к тай-брейкам?

– У меня, в принципе, удачно складывались тай-брейки в конце прошлого года. В этом стало чуть похуже. На тай-брейке важно хорошо подавать, делать все правильно и надеяться, что, может быть, соперник дрогнет. Там эмоции, понятно, зашкаливают. Ведь оба соперника близки к победе.

– О чем думали, когда повели на тай-брейке 4:0?

– Когда ведешь 4:0 на тай-брейке желательно бы еще три очка взять (улыбается).