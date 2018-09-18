Хорватия вышла на второе место в рейтинге Кубка Дэвиса, Россия - 23-я

Опубликован обновленный рейтинг Кубка Дэвиса. Первое место в нем по-прежнему занимает Франция. Сборная Хорватии поднялась на вторую строчку, обойдя Аргентину и Бельгию.

Сборная России осталась на 23-м месте. Напомним, что россияне сохранили место в первой группе Евро-африканской зоны, победив Белоруссию.

Кубок Дэвиса

Положение на 18 сентября

1 (1). Франция – 34637,50

2 (4). Хорватия – 20132,50

3 (2). Аргентина – 18185

4 (3). Бельгия – 14941,25

5 (5). Великобритания – 14416,25

6 (6). США – 9849,38

7 (7). Испания – 9149,38

8 (10). Сербия – 7000

9 (8). Австралия – 6712,50

10 (11). Италия – 5826,25...



23 (23). Россия – 1633,75