Хорватия вышла на второе место в рейтинге Кубка Дэвиса, Россия - 23-я

Опубликован обновленный рейтинг Кубка Дэвиса. Первое место в нем по-прежнему занимает Франция. Сборная Хорватии поднялась на вторую строчку, обойдя Аргентину и Бельгию.
Сборная России осталась на 23-м месте. Напомним, что россияне сохранили место в первой группе Евро-африканской зоны, победив Белоруссию.
Кубок Дэвиса
Положение на 18 сентября
1 (1). Франция – 34637,50
2 (4). Хорватия – 20132,50
3 (2). Аргентина – 18185
4 (3). Бельгия – 14941,25
5 (5). Великобритания – 14416,25
6 (6). США – 9849,38
7 (7). Испания – 9149,38
8 (10). Сербия – 7000
9 (8). Австралия – 6712,50
10 (11). Италия – 5826,25...
23 (23). Россия – 1633,75