Хачанов, Медведев, Рублев, Донской и Жженов - в составе сборной России на Кубок Дэвиса

Тренерский штаб сборной России во главе с Шамилем Тарпищевым выбрал состав на матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса против команды Швейцарии, информирует пресс-служба ФТР.

В него вошли: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Константин Жженов. Официальная заявка на матч отправлена сегодня.

Встреча пройдет 1-2 февраля в швейцарском Биле на Swiss Tennis Arena.

Напомним, что "Кубок Дэвиса" проходит в новом формате. По итогам квалификационных игр 12 победителей выйдут в финал турнира, который пройдет в испанском Мадриде осенью нынешнего года (18-24 ноября).

Места в финале себе уже обеспечили четыре сборные -полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие wild card.