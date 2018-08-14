15:20 | Теннис — Кубок Дэвиса

Федерация тенниса Германии: "Реформы кубка Дэвиса убьют конкуренцию"


Немецкая федерация тенниса выразила свое недовольство по поводу реформы Кубка Дэвиса, так как она, по их мнению, просто "убьет турнир". Со следующего сезона планируется изменить формат турнира. Согласно предполагаемым нововведениям, в турнире примут участие 18 команд, который соберутся в одном месте.

– Это убьет Кубок Дэвиса,– приводит BBC слова вице-президента немецкой федерации тенниса Дирка Хордорфа. - Нельзя делать событие, которое является более или менее показательным после мастеров в ноябре, и ожидать, что игроки придут. Кубок Дэвиса – это жемчужина ITF, и если вы что-то меняете, тогда у вас должна быть четкая концепция и четкий план. Но члены правления, региональные Федерации и большие страны задавали вопросы, и они не получаютли ответов.

Международная федерация тенниса на этой неделе проголосует по поводу создания нового недельного мероприятия, которое будет проходить каждый ноябрь.

 

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