Душан Лайович: "Приятно, что трибуны болели и за россиянина"

Член сборной Сербии Душан Лайович, который в воскресенье обыграл Константина Кравчука (6:3, 4:6, 10:2) и сделал счет в матче первого круга Кубка Дэвиса с Россией 4:0 в пользу хозяев, признался, что очень хотел победить, хоть поединок и не имел турнирного значения, и похвалил публику за поддержку россиянина, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Я вышел на корт с очень большим желанием. Мне хотелось победить в этом матче, хотя он и не имел турнирного значения. Во втором сете у меня возникли небольшие сложности, но хорошо, что в итоге я смог выиграть. Хотел бы поблагодарить и зрителей, которые пришли и болели за меня. Было также приятно, что трибуны кричали "Россия! Россия!". Это истинный fair play, и я его всячески поддерживаю. Мне самому нравится играть в России, и я всегда ощущаю поддержку там. И то, что сербские болельщики поддерживали российского теннисиста, мне совершенно не мешало, - сказал Лайович.