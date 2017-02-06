Денис Шаповалов: "Мне стыдно и неловко за попадание в арбитра"

Канадский теннисист Денис Шаповалов отметил, что не хотел попасть в лицо арбитру матча 1/8 финала Кубка Дэвиса против британца Кайла Эдмунда. В третьем сете при счете 6:3, 6:4, 2:1 в свою пользу спортсмен не сдержал эмоции и сильным ударом отправил мяч в сторону трибун, попав в судью. После этого канадец был дисквалифицирован, а его команда проиграла встречу со счетом 2:3.

- К счастью, с судьей все в порядке, - приводит ВВС слова Шаповалова. - Но очевидно, такое поведение недопустимо на корте. Я чувствую себя ужасно, потому что подвел свою страну. Мне очень стыдно и неловко. Не хочу, чтобы такое повторилось снова.