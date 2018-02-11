Бердых завершил карьеру в сборной Чехии

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Чехии Томаш Бердых принял решение о завершении международной карьеры. 32-летний теннисист отметил, что ему нужно больше времени на отдых для выступления на высочайшем уровне.

- Одна из самых прекрасных теннисных глав подошла к концу, - написал в Твиттере Бердых. - Я действительно счастлив, что был частью чешской команды, которая выиграла Кубок Дэвиса два раза.

Я начал играть за сборную в 2003 году и провел 29 матчей в Кубке Дэвиса. Мне уже 32 года, я достиг точки, когда невозможно выступать на высочайшем уровне без необходимого отдыха. Я должен думать о моем физическом состоянии и стараться сохранить энергию для продолжения карьеры. Кубок Дэвиса всегда был для меня незабываемым опытом, но отнимал много сил. Вот почему я решил больше не выступать в нем.