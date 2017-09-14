Андрей Рублев: "Сборная России в будущем может выиграть Кубок Дэвиса"

Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что сборная России в будущем сможет выиграть Кубок Дэвиса. Он также добавил, что для него не является проблемой перестраиваться с индивидуального на командный матч.

Матч за право играть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России пройдет с 15 по 17 сентября в Будапеште. Помимо Рублева Россию будут представлять Карен Хачанов (в одиночных матчах), Даниил Медведев и Константин Кравчук (в парном разряде).

– В сборной действительно в основном молодые игроки, – приводит официальный сайт Федерации тенниса России слова Рублева. – И Хачанов, и Медведев в топ-100, они имеют опыт встреч и побед над топовыми теннисистами. А почему бы и нет? Да, я тоже считаю, что у нас хорошая перспектива, и в будущем есть возможность выиграть титул.

Как перестроиться с индивидуального на командный матч? Для меня нет такой проблемы. Это ведь часть теннисной карьеры: каждую неделю ты приезжаешь на разные турниры, меняются покрытия, соперники, погода. Просто приходится принимать это как данность. У меня была целая неделя в Венгрии после возвращения из США, чтобы восстановиться и потренироваться. Бывает, что прилетаешь с другого континента и тебе играть на следующий день. Это гораздо сложнее.

Напомним, что на прошедшем US Open-2017 Рублев дошел до четвертьфинала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.