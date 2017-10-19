Пабло Карреньо Буста: "На "ВТБ Кубка Кремля" не смог показать свою лучшую игру"

Прошлогодний победитель "ВТБ Кубка Кремля" Пабло Карреньо Буста, проиграв первый же матч Даниилу Медведеву (3:6, 3:6), отметил, что в конце сезона показывает не лучший теннис. Испанец подчеркнул, что соперник показал очень агрессивный теннис.

– Конечно, я не очень доволен, что проиграл первый матч, – сказал Буста. – Я люблю этот турнир, мне нравится здешний корт. В прошлом году я чувствовал себя в Москве очень комфортно. Но сейчас не смог показать свою лучшую игру. Но что поделать – сегодня я не смог показать свою лучшую игру.

– Как вы думаете, сказалось ли то, что ваш соперник проводил здесь уже второй матч, а вы первый?

– Первый матч на турнире всегда сложнейший. Нужно время, чтобы прибиться. Но то, что я пропускал первый круг, вовсе не плохо. Все хотят получить bye и сыграть на один матч меньше.

– Как оцените игру Даниила?

– Он показал очень агрессивный теннис, хорошо подавал. Вчера он тоже исполнил много эйсов. Он старается входить в корт и добывать очки за счет собственных активных действий. Думаю, если он будет играть так же, как сегодня, у него все будет хорошо. Возможно, на другом покрытии ему было бы сложнее, но хард в зале определенно ему подходит. (Мария НИКУЛАШКИНА)