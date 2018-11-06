Испанец Рафаэль Надаль, ранее снявшийся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне, перенес операцию на голеностопе. Об этом сообщил врач Анхель Руис-Которро. По его словам, хирургическое вмешательство длилось 35 минут.

– Рафа Надаль перенес операцию по удалению инородного тела из голеностопа, цитирует врача Cadena Ser. – Из-за этого он не мог нормально передвигаться. Мы решили устранить эту проблему сейчас., чтобы следующий сезон он начал в хорошем состоянии.

У Надаля хронические травмы Надаля, которые сыграли свою роль. Каждый год он проводит очень много матчей. В этом сезоне из-за хронических повреждений возникали сложные обстоятельства.