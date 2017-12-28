Милош Раонич: "Сезон стоит сократить до восьми месяцев"

24-я ракетка мира канадец Милош Раонич выступил за сокращение сезона в теннисе. По мнению победителя восьми турниров в одиночном разряде, продолжительность соревновательного периода стоит сократить до восьми месяцев.

- Нам стоит начинать сезон в январе с Australian Open, а заканчивать после US Open, - цитирует tennisworldusa.org Раонича. - Таким образом, мы будем выступать по восемь месяцев и у нас появится время на отдых. Об этом нужно задуматься.

Топ-5 лучших по итогам 2016 года из-за травм не смогли доиграть этот сезон. Маррэй, Вавринка и Джокович не выступали со времени "Уимблдона" – это полсезона. Я пытался играть так, но не смог. Кеи Нишикори тоже закончил сезон раньше. Мы играем по 11 месяцев. Если бы все это время мы играли в одном месте, это одно. Но нам приходится постоянно ездить. Думаю, из-за этого теннис теряет стабильность и внимание болельщиков.