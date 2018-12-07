Женская сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России заняла второе место в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше. Результат россиянок составил 3 минуты и 4,100 секунды.

Российскую команду представляли Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова.

Первой стала сборная Японии (3.02,490 секунды), бронза у Канады (3.05,700 секунды).

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Япония (Михо Такаги, Нана Такаги, Айано Сато, Нене Сакаи) - 3.02,490

2. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) - 3.04,100

3. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Кери Моррисон, Кристи Майерс) - 3.05,700

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