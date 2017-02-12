Юсков стал серебряным призером чемпионата мира

Голландец Кьелд Нейс стал победителем чемпионата мира на дистанции 1500 м. Россиянин Денис Юсков, становившийся лучшим в этом виде программы на трех последних чемпионатах мира (2013, 2015, 2016), занял второе место. Тройку лидеров замкнул еще один голландец Свен Крамер.

Завершающийся сегодня чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Канныне - первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018.

Коньки

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1500 м

1. Нейс (Голландия) - 1.44,36

2. ЮСКОВ (Россия) - 1.44,67

3. Крамер (Голландия) - 1.45,50

4. Де Этр (Канада) - 1.45,79

5. Ким Мин Сок (Корея) - 1.46,05

6. Руст (Голландия) - 1.46,16...

12. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.46,92...

17. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,18