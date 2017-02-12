Юсков стал серебряным призером чемпионата мира

Голландец Кьелд Нейс стал победителем чемпионата мира на дистанции 1500 м. Россиянин Денис Юсков, становившийся лучшим в этом виде программы на трех последних чемпионатах мира (2013, 2015, 2016), занял второе место. Тройку лидеров замкнул еще один голландец Свен Крамер.
Завершающийся сегодня чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Канныне - первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018.
Коньки
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1500 м
1. Нейс (Голландия) - 1.44,36
2. ЮСКОВ (Россия) - 1.44,67
3. Крамер (Голландия) - 1.45,50
4. Де Этр (Канада) - 1.45,79
5. Ким Мин Сок (Корея) - 1.46,05
6. Руст (Голландия) - 1.46,16...
12. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.46,92...
17. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,18
rusfed 2.0
Денис - молодец!
16:07
Свинству Бой!
Юсков молодец- трудяга.
15:43
marksan
Мои поздравления! 4 грязных года быть в числе лидеров! Снимаю шляпу!
14:28